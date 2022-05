Rahul Tewatia IPL: इतनी संपत्ति के मालिक है Rahul Tewatia

इतनी संपत्ति के मालिक है राहुल तेवतिया (Total Networth of Rahul Tewatia)

आईपीएल के एक ओवर में मचाई थी तबाही (Rahul Tewatia hit 5 sixes in an over)





बचपन से क्रिकेट की चाह रखने वाले, राहुल तेवतिया साल 2013 में हरियाणा की रणजी टीम में शामिल हो गए थे। इसके बाद साल 2014 की आईपीएल नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 10 लाख में खरीद कर, अपनी टीम के साथ जोड़ा। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2020 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए पंजाब के गेंदबाज शेल्डन कॉटरेल के एक ओवर में पांच सिक्स जड़कर, क्रिस गेल के 1 ओवर में सर्वाधिक सिक्स के रिकॉर्ड की बराबरी की थी।उन्होंने इस मैच में 31 गेंद में 53 रनों की शानदार पारी खेली और अपनी टीम को रिकॉर्ड 224 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल करवाने में मदद की थी। हालांकि वह पिछले साल इंग्लैंड दौरे के लिए भी चुने गए थे लेकिन उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल होने का मौका नहीं मिला। इस साल गुजरात टाइटंस ने उन्हें रिकॉर्ड 9 करोड़ रुपए (IPL Salary of Rahul tewatia) में खरीदा था।