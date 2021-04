IPL 2021: बेडरूम का कैमरा ऑफ करना भूले राहुल तेवतिया, वीडियो वायरल

नई दिल्ली। IPL 2021 शुरू होने में अब महज सप्ताहभर का ही समय बाकी है। खिलाड़ियों को अपनी-अपनी टीमों से जुड़कर ट्रेनिंग सेशन में भाग लेने का सिलसिला जारी है। इस बीच राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के खिलाड़ी राहुल तेवतिया (rahul tewatia) का होटल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो काफी मजेदार है, जिसे राजस्थान रॉयल्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। दरअसल, टीम के साथ जुड़े राहुल तेवतिया इस वक्त क्वॉरंटीन में हैं। वो होटल के कमरे में ही रह रहे और कैमरे में बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं।

Rahul thought no one was watching. 🤭#HallaBol | #RoyalsFamily | @rahultewatia02 pic.twitter.com/kGdrbMLPvP