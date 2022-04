IPL 2022 : इस विस्फोटक बल्लेबाज ने लगाया आईपीएल का पहला शतक...

आईपीएल 2022 का रोमांच अपने चरम पर है। आईपीएल 2022 के हर मैच में रनों की बारिश हो रही है। इस बार आईपीएल में खिताब जीतने के लिए 10 टीमें दावेदारी पेश कर रहीं हैं। आईपीएल में इस बार का पहला शतक किस खिलाड़ी ने लगाया है ? आइए आपको बताते हैं।



IPL 2022 : आईपीएल 2022 की शुरुआत 26 मार्च से हो चुकी है। फटाफट क्रिकेट की इस लीग में, इस बार खिताब की दावेदारी 10 टीमें कर रही है। वैसे तो आईपीएल में कई खिलाड़ियों ने शतक लगाया है। जिसमे विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग क्रिस गेल, युसूफ पठान, डेविड मिलर, डेविड वार्नर, मुरली विजय, मयंक अग्रवाल जैसे खिलाड़ियों का नाम शामिल हैं। लेकिन हर सीजन का पहला शतक हमेशा याद रखा जाता है। जैसे पिछली बार आईपीएल 2021 मे रितुराज गायकवाड ने लगाया था। इस बार का शतक आईपीएल में 9वे मैच में लगा जो, राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुंबई के डीवाई पाटिल मैदान पर हो रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स के इस बल्लेबाज ने लगाया आईपीएल का शतक।

