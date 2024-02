हड़ताल से रेलवे स्टेशन की सफाई व्यवस्था लडखड़़ाई, प्लेटफार्म पर गंदगी से यात्री परेशान

सफाई कर्मचारियों का कहना है कि 2 महीने का वेतन नहीं मिला है। इसके चलते हड़ताल की गई है। ठेका कर्मचारियों ने बताया कि हमेशा ही ठेकेदार द्वारा कुछ लोगों का वेतन देकर आश्वासन दे दिया जाता है। इसके बाद वेतन भुगतान नहीं किया जाता। इसी वजह से मंगलवार को काम बंद कर दिया गया। इन कर्मचारियों को रवि सिक्योरिटिज नाम की कंपनी ने ठेका लेकर सफाई कार्य में लगाया है। करीब 100 कर्मचारी इस ठेका व्यवस्था के तहत सफाई से जुड़े रहकर परिवार पाल रहे हैं। मामले में ठेका कंपनी के प्रबंधक विवेक दुबे ने बताया कि रेलवे ने सफाई के काम का भुगतान नहीं किया है। बिल लगाए गए हैं, जिनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। बावजूद इसके कर्मचारियों का हम लगातार वेतन भुगतान करके स्टेशन की सफाई करवा रहे हैं।

Cleaning system of railway station faltered due to strike, passengers troubled by dirt on platform