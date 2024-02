ट्रायल के लिए लगाए इंजन में आई खराबी, दूसरा लगाकर 116 किमी की स्पीड से दौड़ाई ट्रेन

ट्रायल हुआ सफल, सर्टिफिकेट मिलने के बाद पवारखेड़ा-जुझारपुर बॉयपास ट्रैक पर चलेगी ट्रेनें

Engine installed for trial malfunctioned, train ran at a speed of 116 km by installing another engine.