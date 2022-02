31 से पहले आधार- पैन कार्ड लिंक कराएं, वरना आपकी बैकिंग सेवा हो सकती प्रभावित

- एसबीआई ने ग्राहकों को भेजा अलर्ट।

इटारसी Published: February 27, 2022 04:13:24 pm

इटारसी। एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए एक अलर्ट मैसेज जारी किया है। इसके तहत ग्राहकों को 31 मार्च से पहले पैन को आधार से लिंक करना होगा। अगर ग्राहकों ने ढिलाई बरती, तो उनकी बैंकिंग सर्विस रुक सकती है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी कर कहा कि 31 मार्च से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लें, वरना बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। बैंक ने साफ कहा है कि ये अपडेशन करना बहुत जरूरी है। बैंक ने इसके लिए ग्राहकों को ट्वीट भी किया है।



बता दें कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन कार्ड को आधार कार्ड नंबर लिंक करने की तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है, पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख गत वर्ष 30 सितंबर 2021 थी, जिसे सरकार ने 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब 31 मार्च तक इसे लिंक कर सकते है।

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि समय सीमा के बाद आधार से लिंक होने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इटारसी के आधार केंद्र के संचालक चेतन पटेल ने बताया कि ३१ मार्च से पहले आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं होगा, तो पैन कार्ड एक अप्रैल से निरस्त माना जाएगा।





पैन-आधार कार्ड को ऐसे लिंक करें

1- सबसे पहले आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home

2- यहां पर बाईं तरफ आपको Link Aadhaar का विकल्प दिखेगा, इसको क्लिक करें

3- एक नया पेज खुलेगा, जहां पर आपको PAN, AADHAAR और आधार में आपका नाम जैसे लिखा है, भरना है

4-अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल है तो ‘I have only year of birth in aadhaar card’ के बॉक्स को टिक करें

5- कैप्चा कोड डालें या OTP के लिए टिक करें

6- लिंक आधार के बटन को क्लिक करें, बस हो गया आपको PAN और Aadhaar लिंक

