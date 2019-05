मोदी बोले- जाकिर नाइक के शब्द से श्रीलंका में हुए ब्लास्ट, उसे दिग्गी राजा जैसे लोग कंधे पर बैठाकर नाच रहे हैं

इटारसी. पीएम मोदी ने मध्यप्रदेश के इटारसी स्थित भाजपा की रैली में दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला किया है। जाकिर नाइक के साथ दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के संबंध को लेकर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जाकिर नाइक जैसे लोगों के दरबार में जाकर दिग्गी राजा उसके तारीफ करते थे।

मोदी ने आतंकवाद पर कांग्रेस की नीति को लेकर हमला किया। उन्होंने कहा कि आतंक के आका दुआ मांग रहे हैं, मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं बने। मोदी ने कांग्रेस का जिक्र करते हुए कहा कि इनके ढकोसला पत्र को उठाकर देखिए। उसमें कांग्रेस कहती है कि जम्मू-कश्मीर से सेना हटनी चाहिए। कांग्रेस उऩलोगों के साथ खड़ी है जो कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री होना चाहिए।

उसके बाद उन्होंने विवादित इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक को लेकर कांग्रेस को घेरा। मोदी ने कहा कि श्रीलंका में ब्लास्ट के बाद जाकिर नाइक के चैनल को बैन कर दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जाकिर नाइक कौन है। ये वही जाकिर नाइक है, जिसके दरबार में जाकर दिग्गी राजा तारीफ करते नहीं थकते।

PM Narendra Modi in Itarsi, Madhya Pradesh: One of the first things Srilankan government did after the blasts was to ban Zakir Naik's TV channel. This is the same Zakir Naik in whose 'durbar' Diggi Raja was once seen. Doob maro Congress walon!. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/jCSAm4hVpR