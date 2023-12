नए साल के स्वागत की तैयारी, शराब पीकर गदर करने वालों पर रहेगी पुलिस की नजर

Preparations to welcome the New Year, police will keep an eye on those who commit riots after drinking alcohol.