पटरी पर ट्रेन के पहियों को फिसलने से रोकेगी 'सिलिका सेंड'

Submitted by:

इटारसीPublished: Apr 14, 2024 10:45:13 am

पहले नदियों की रेत का होता था इस्तेमाल, जिससे होता था ट्रैक और पहियों में घर्षण, फिसलने का भी रहता था खतरा

'Silica sand' will prevent train wheels from slipping on tracks