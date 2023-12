इटारसी के गांधी स्टेडियम में हुनर दिखाएगी देशभर की टीमें, पहली बार प्रतियोगिता में होंगे दो फाइनल मुकाबले

4 जनवरी से होगा गांधी मैदान में अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता. इंटरडिस्ट्रिक्ट की 25 और राष्ट्रीय स्तर की 17 टीमों के बीच होगा मुकाबला

Teams from all over the country will showcase their skills at Gandhi Stadium in Itarsi, for the first time there will be two final matches in the competition.