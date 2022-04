रीवां से उधना और सीएसटी के लिए दो विशेष ट्रेनें

- इटारसी वासियों को मिलेगा फायदा

इटारसी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा एवं अतिरिक्त यातायात क्लियर करने के लिए रीवां से उधना और सीएसटी के लिए दो सुपरफास्ट समर स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है।

ये दोनों ट्रेनें इटारसी, हरदा स्टॉपेज लेकर निकलेगी। इन ट्रेनों के चलने से इटारसी के लोगों को फायदा मिलेगा। अभी एलटीटी और उधना जाने वाली ट्रेनों में भीड़ होने से लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है। ये दोनों समर स्पेशल इटारसी होकर गुजरेगी।

