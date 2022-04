तेज गर्मी और हमाल संकट से मंडी में नहीं उठ पा रहा गेंहू

0. परिसर में खुले में बिखरा पड़ा हज़ारों क्विंटल गेहंू।

इटारसी। तेज गर्मी के साथ ही हमालों की कमी से कृषि उपज मंडी जूझ रहा है। वही आवक बढ़ती जा रही है। जिससे मंडी में गेंहू का उठाव नहीं हो पा रहा है। मंडी परिसर में खुले आसमान के नीचे हजारों क्विंटल गेंहू खुले में पड़ा है, जोकि परिवहन के इंतजार में हैं।

