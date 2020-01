उद्योग के नाम पर ली जमीन, उग रहीं झाडिय़ां

जबलपुर के रिछाई और अधारताल में 20 फीसदी जमीन का नहीं हो इस्तेमाल

20 percent of the industry land in Jabalpur should not be used

Land taken in the name of industry, shrubs growing