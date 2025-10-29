एमपी के तीन बड़े कारोबारियों की दर्दनाक मौत, भीषण कार हादसे में दम तोड़ा

Jabalpur- एमपी के तीन बड़े कारोबारियों की दर्दनाक मौत हो गई है। प्रदेश के जबलपुर के रहनेवाले इन कारोबारियों ने नागपुर के पास सड़क हादसे में दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार साहनी टेंट के संचालक कपिल साहनी, रेस्टोरेंट संचालक अमित अग्रवाल और ज्बालि रेस्टोरेंट व मचान ढ़ाबा संचालक संजय (मोनू) की हादसे में मौत हो गई। तीन बड़े युवा व्यवसायों की सड़क हादसे में मृत्यु होने की खबर से पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। हादसे की सूचना मिलते ही जबलपुर से उनके परिजन व मित्र दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। देवलापार पुलिस मामले की जांच कर रही है।