एमपी के तीन बड़े कारोबारियों की दर्दनाक मौत, भीषण कार हादसे में दम तोड़ा

3 Jabalpur businessmen die tragically in Nagpur
Jabalpur- एमपी के तीन बड़े कारोबारियों की दर्दनाक मौत हो गई है। प्रदेश के जबलपुर के रहनेवाले इन कारोबारियों ने नागपुर के पास सड़क हादसे में दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार साहनी टेंट के संचालक कपिल साहनी, रेस्टोरेंट संचालक अमित अग्रवाल और ज्बालि रेस्टोरेंट व मचान ढ़ाबा संचालक संजय (मोनू) की हादसे में मौत हो गई। तीन बड़े युवा व्यवसायों की सड़क हादसे में मृत्यु होने की खबर से पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। हादसे की सूचना मिलते ही जबलपुर से उनके परिजन व मित्र दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। देवलापार पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बताया जा रहा है कि तीनों व्यवसायी नागपुर से अपने वाहन ग्रैंड विटारा से जबलपुर लौट रहे थे। तभी खवासा वार्डर पर
उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस के अनुसार कार में सवार तीनों कारोबारियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने जबलपुर में उनके परिजनों को घटना की सूचना दी और मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा।
पुलिस ने बताया कि कार में कुल चार लोग सवार थे। इनमें से तीन की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि एक मोटर साइकिल को बचाने के चक्कर में उनकी ग्रैंड विटारा कार बस और ट्रक की चपेट में आ गई। भीषण टक्कर में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
हादसे के बाद रोड पर अफरातफरी सी मच गई। हाइवे पर यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। पुलिस ने बाद में यातायात भी सामान्य कराया।
