Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

एमपी के तीन बड़े कारोबारियों की दर्दनाक मौत, भीषण कार हादसे में दम तोड़ा

Jabalpur- एमपी के तीन बड़े कारोबारियों की दर्दनाक मौत हो गई है। प्रदेश के जबलपुर के रहनेवाले इन कारोबारियों ने नागपुर से लौटते वक्त सड़क हादसे में दम तोड़ दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

जबलपुर

image

deepak deewan

Oct 29, 2025

3 Jabalpur businessmen die tragically in Nagpur

3 Jabalpur businessmen die tragically in Nagpur

Jabalpur- एमपी के तीन बड़े कारोबारियों की दर्दनाक मौत हो गई है। प्रदेश के जबलपुर के रहनेवाले इन कारोबारियों ने नागपुर के पास सड़क हादसे में दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार साहनी टेंट के संचालक कपिल साहनी, रेस्टोरेंट संचालक अमित अग्रवाल और ज्बालि रेस्टोरेंट व मचान ढ़ाबा संचालक संजय (मोनू) की हादसे में मौत हो गई। तीन बड़े युवा व्यवसायों की सड़क हादसे में मृत्यु होने की खबर से पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। हादसे की सूचना मिलते ही जबलपुर से उनके परिजन व मित्र दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। देवलापार पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बताया जा रहा है कि तीनों व्यवसायी नागपुर से अपने वाहन ग्रैंड विटारा से जबलपुर लौट रहे थे। तभी खवासा वार्डर पर
उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस के अनुसार कार में सवार तीनों कारोबारियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने जबलपुर में उनके परिजनों को घटना की सूचना दी और मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा।

ग्रैंड विटारा कार बस और ट्रक की चपेट में आ गई

पुलिस ने बताया कि कार में कुल चार लोग सवार थे। इनमें से तीन की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि एक मोटर साइकिल को बचाने के चक्कर में उनकी ग्रैंड विटारा कार बस और ट्रक की चपेट में आ गई। भीषण टक्कर में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

हादसे के बाद रोड पर अफरातफरी सी मच गई। हाइवे पर यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुुंची और घायलों को अस्पताल भेजा। पुलिस ने बाद में यातायात भी सामान्य कराया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2025 08:53 pm

Published on:

29 Oct 2025 08:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / एमपी के तीन बड़े कारोबारियों की दर्दनाक मौत, भीषण कार हादसे में दम तोड़ा

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त फिसला यात्री का पैर, फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे चमत्कार बता रहे लोग, वीडियो वायरल

MP News
जबलपुर

पुलिसकर्मियों को मिलेंगे ‘हाईप्रोफाइल अपार्टमेंट’, 500 से ज्यादा बनकर तैयार

फोटो सोर्स: पत्रिका
जबलपुर

‘अवैध कॉलोनियों’ के निर्माण पर कोर्ट का प्रतिबंध, नोटिस जारी

फोटो सोर्स: पत्रिका
जबलपुर

अतिथि शिक्षकों को क्यों नहीं मिल रहा न्यूनतम वेतन ? हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

फोटो सोर्स: पत्रिका
जबलपुर

निर्देश जारी…बस में बैठे यात्रियों को पहले से बतानी होंगी ये 3 जानकारी

फोटो सोर्स: पत्रिका
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.