Good News : आग पर काबू पाने के लिए शहर में बनेंगे 6 फायर सब स्टेशन

शहर के किसी भी इलाके में आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर टीम संसाधनों के साथ कम से कम समय में मौके पर पहुंचे, इसके लिए शहर में दमकल के छह सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

6 fire sub stations will be built in the city to control the fire