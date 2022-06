दुकान छोड़कर घर पर उतरता है गरीबों का राशन

गरीबों के अनाज को राशन दुकान की जगह किसी और जगह पर उतारने की घटनाओं को देखते हुए परिवहनकर्ता त्रिवेदी ट्रांसपोर्ट कंपनी पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी. ने परिवहन के कार्य में अनियमितताएं पाए जाने पर परिवहन के काम पर फिलहाल रोक लगा दी है। वहीं राशन प्रदाय में रुकावट नहीं आए, इसलिए दुकानदारों को खुद ही गोदामों से खाद्यान्न उठाने का आदेाश किया है। सोमवार को दुकानदार अपनी व्यवस्था से वेयरहाउस पहुंचे।

In view of the incidents of unloading of food grains of the poor at some other place instead of ration shop, the administration has taken strict action against the transporter Trivedi Transport Company. Collector Dr. Ilaiyaraaja T. has stopped the transport work