इंटरसिटी के बाद इन आठ सुपरफास्ट ट्रेनों के भी मिलेंगे जनरल टिकट

jabalpur news: जबलपुर रेल मंडल : आज से महाकोशल, श्रीधाम, शक्तिपुंज में अनारक्षित टिकट पर यात्रा सम्भव

jabalpur news: जबलपुर रेल मंडल में सात इंटरसिटी एक्सप्रेस के बाद शुक्रवार से आठ सुपरफास्ट ट्रेनों के जनरल टिकट भी मिलेंगे। इससे श्रीधाम, महाकोशल, शक्तिपुंज एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में यात्री अनरक्षित टिकट पर यात्रा कर सकेंगे। एक अप्रैल से आठ यात्री गाडि़यों में बुकिेंग काउंटर से रेलवे के सामान्य दर्जे के टिकट जारी कर दिए गए हैं। इन ट्रेनों में कोविड काल में भीड़ पर नियंत्रण के लिए सामान्य दर्जे के कोच में सफर के लिए भी आरक्षण अनिवार्य किया गया था। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विश्वरंजन के अनुसार अब कुल 15 ट्रेनों में यात्रियों को अनरक्षित टिकट पर यात्रा की सुविधा उपलब्ध हो गई है।

आज से इन ट्रेनों में जनरल कोच के अनरक्षित टिकट मिलेंगे

superfast trains will also get general tickets