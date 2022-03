alert news: शेयर मार्केट से कमाई का लालच दे रहा ठगों का गिरोह!

alert news: - अभी गिरोह का गुर्गा ही पुलिस की गिरफ्त में

- सात लाख की ठगी का मामला

- स्टेट सायबर पुलिस जबलपुर ने गुजरात से आरोपी को पकड़ा

alert news: जबलपुर में शेयर मार्केट में निवेश कर कमाई का लालच देकर ऑनलाइन ठगी करने वाले एक गिरोह के गुर्गे को स्टेट सायबर पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार किया है। आरोपी ऑनलाइन ठगी की रकम अपने खाते में मंगवाता था। उसमें 25 प्रतिशत कमीशन काटकर बाकी रकम ऑनलाइन ठगों के गिरोह को दे देता था। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के आधार पर सायबर पुलिस आरोपी तक पहुंचने में कामयाब हुई। गिरफ्तार आरोपी रामाभाई पटेल को लेकर पुलिस की टीम सोमवार को शहर पहुंची। आरोपी से गिरोह के बाकी सदस्यों के बारे में पूछताछ के बाद केन्द्रीय जेल भेज दिया गया है।

यह है मामला

तिलवारा निवासी हिमांश शर्मा की ओर से पिछले महीने स्टेट सायबर पुलिस सेल को शिकायत दी गई थी कि उसके मोबाइल नंबर पर एक व्यक्ति का फोन कॉल आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने शेयर में निवेश करने पर अच्छा रिटर्न मिलने की बात कहकर ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट (डीमेट अकाउंट) खुलवाने का ऑफर दिया। कम समय में ज्यादा मुनाफा का लालच देकर 24 से 28 जनवरी के बीच ठग ने सात लाख रुपए एक बैंक खाते में ट्रांसफर करा लिए। उसके बाद ठग ने फोन उठाना बंद कर दिया। संदेह होने पर 2 फरवरी को मामले में शिकायत की। पुलिस ने जांच की तो 7 लाख रुपए गुजरात के एक व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर होने का पता चला।

खाता फ्रीज, राशि सुरक्षित

जिस फोन नंबर से ठगों ने बातचीत की उनकी लोकेशन गुजरात के साबरकांठा जिले में मिली। ठगी में उपयोग किए गए बैंक खाते, यूपीआई आईडी का साबरकांठा जिला के बडनग़र में होने का पता चला। इस पर पुलिस की एक टीम ने साबरकांठा जाकर जानकारी खंगाली तो ठगी की रकम ग्राम अनवरपुरा के रामाभाई पटेल (51) के खाते में मिली। आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही उसका बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया गया है।

प्रारंभिक छानबीन में पता चला है कि आरोपी खेती करने के साथ दलाली का काम करता था। इसी दौरान ठग गिरोह के संपर्क में आया।

टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा

ठग गिरोह के गुर्गे को दबोचकर धोखाधड़ी करके ट्रांसफर कराई गई पूरी राशि सुरक्षित करने के लिए राज्य सायबर सेल के पुलिस अधीक्षक लोकेश सिन्हा ने मामले की छानबीन और आरोपी को पकडकऱ लाने वाली टीम को पुरस्कृत घोषणा की है। टीम में निरीक्षक विपिन ताम्रकार, उपनिरीक्षक हेमन्त पाठक, प्रधान आरक्षक हरिओम शुक्ला, आलोक चौबे, अजीत गौतम शामिल थे।

