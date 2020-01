अमित शाह ने पूछा- JNU के लड़कों को जेल में डालना चाहिए कि नहीं, लोगों ने कहा- हां

जबलपुर/ जेएनयू हिंसा में शामिल कुछ आरोपियों की पहचान दिल्ली पुलिस ने कर ली है। जेएनयू में चल रहे हंगामे पर पहली बार अमित शाह ने जबलपुर में आयोजित जनजागरण सभा में बोला है। इस दौरान उन्होंने जेएनयू के बहाने दिल्ली के सीएम केजरीवाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी घेरा है। साथ ही उनके समर्थन पर शाह ने पूछा है कि वे लड़के इनके चचेरे भाई लगते हैं क्या।



जबलपुर में सीएए के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए शाह ने मंच से कहा कि जेएनयू में कुछ लड़कों ने भारत विरोधी नारे लगाए, उन्होंने नारे ल लगाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे एक हजार, इंशा अल्लाह-इंशाअल्लाह। शाह ने लोगों से पूछा कि उनको जेल में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। भीड़ से शाह ने फिर पूछा कि जोर से बोलो उनको डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। उसके बाद भीड़ से आवाज आई कि हां।

चचेरे भाई हैं क्या

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि ऐसे लोगों के समर्थन में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी हैं। शाह ने कहा कि राहुल बाबा और केजरीवाल कहते हैं कि उनको बचा लो...उनको बचा लो। क्यों भाई वो आपके चचेरे भाई लगते हैं क्या। शाह ने कहा कि सुन लो केजरीवाल जी जो लोग देशविरोधी नारे लगाएगा, उसका स्थान जेल की सलाखों के पीछे है।

Union Home Minister & BJP National President Amit Shah at a public meeting in Jabalpur: Bharat par jitna adhikaar mera aur apka hai, utna hi adhikaar Pakistan se aaye hue Hindu, Sikh, Buddhist, Christian sharanarthi ka hai. #CitizenshipAmenmentAct pic.twitter.com/Wc367ogXtj