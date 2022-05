गर्मी में पशु पक्षी भी हो रहे हीट स्ट्रोक का शिकार, चिकित्सक हैरान

ओपीडी में लगातार सामने आ रहे मामले, पालूत बिल्ली, कुत्तों से लेकर कछुओं गाय भी हो रहे बीमारफोटो-

फैक्ट फाइल -115 मामले ओपीडी में -50 फीसदी पशुओं से जुड़े -35 फीसदी पालूत जानवर -15 फीसदी पक्षियों से जुड़े

..... यह सामने आ रहीं समस्याएं -नाक से खून बहना

-डॉग के पैर अकड़ जाना

-मुहं से लार बहना

-डिहाईड्रेशन की समस्या

Animal birds are also victims of heat stroke in summer, doctor surpris