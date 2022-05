सांख्यिकी विभाग ने भेजे नोटिस, उद्योगों का सर्वे

अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान को लेकर वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण प्रारंभ हो गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें रोजगार की िस्थति, मजदूरी और क्षेत्र विशेष की वृदि्ध का पता लगाया जा रहा है। जबलपुर के अलावा रीवा और सागर की औद्योगिक इकाइयों में सर्वेक्षण हो रहा है।

जबलपुर@ज्ञानी रजक. तीन संभागीय मुख्यालयों पर वर्ष 2020-21 के लिए हो रहे वार्षिक सर्वेक्षण में एएसआई रिटर्न के लिए क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश (पूर्व) जबलपुर ने संबंधित इकाइयों को सूचना नोटिस भेजे गए हैं। इसमें 30 दिनों के भीतर सारी जानकारी मांगी गई है। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय आय और देश की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान पता लगाना है। यह सर्वेक्षण पूरे देश में चलता है। जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत 16 जिले आते हैं, इनकी इकाइयों में सर्वेक्षण किया जा रहा है।

