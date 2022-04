40 संस्थानों की तलाश, पकड़ी 976 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी

वस्तु एवं सेवाकर की चोरी करने वालों पर जबलपुर में सेंट्रल जीएसटी आयुक्तालय ने बड़ी कार्रवाई की है। सालभर में करीब 102 प्रकरण दर्ज कर उसमें 976 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी पकड़ी है। एक सफलता यह भी हासिल की है कि संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में मिले वार्षिक लक्ष्य से करीब 374 करोड़ रुपए ज्यादा सीजीएसटी का संग्रहण किया है। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के आंकडे़ भी उत्साहजनक हैं। इसी प्रकार करदाताओं की संख्या में भी पहले की तुलना में वृदि्ध हुई है।

Jabalpur. The collection of GST has increased continuously. There are about 18 districts under Jabalpur Central GST Commissionerate. There has been an increase in the rate of tax collection.