सुरक्षा कवच में रहेंगी मतपेटियां

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: 25 जून को होना है पहले दौर का मतदान

जबलपुर. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का श्रीगणेश 25 जून को होने जा रहा है। पहले चरण में चार जनपदों की करीब 270 ग्राम पंचायतों में मतदान होना है। इस बार बारिश के सीजन में मतदान हो रहा है। ऐसे में मतपेटियों की सुरक्षा के लिए पॉलीथिन का कवच दिया गया है। जनपदों से मतदान केंद्र तक इसी कवर में मतपेटियां जाएंगी और वापिस आएगी। हालांकि बारिश में मतदाताओं के बचाव के लिए कोई निर्देश जारी नहीं हुए हैं।

