शारिरिक संबंध बनाने लडक़ी से किया शादी का वादा, अब दूसरी लडक़ी संग ले रहा सात फेरे

जबलपुर। शहर में हर दूसरे दिन एक दो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। जिनमें शादी का वादा कर युवक लड़कियों से शारिरिक संबंध बना रहे हैं। जब मन भर जाता है तो ये युवक आशिकी छोड़ लडक़ी को भी त्याग रहे हैं या फिर उसे मरने पर मजबूर कर देते हैं। प्यार में धोखा देना शायद इस शहर के आशिकों की फितरत में शामिल हो गया है। हर महीने दर्जनों की संख्या में ऐसे मामले पुलिस में दर्ज हो रहे हैं। नया मामला भी एक ऐसी ही लडक़ी का है, उसके प्रेमी से चार साल से संबंध हैं, अब लडक़ा दूसरी लडक़ी से शादी रचा रहा है। मामला पुलिस थाने पहुंच गया है।

news facts-

- शादी का झांसा देकर युवती से बलात्कार

-महिला थाने में प्रकरण दर्ज

boyfriends intimate , marriage commitment lovers intimate relations , how to intimate with girlfriend, psychology of relationships and love" src="https://new-img.patrika.com/upload/2019/05/22/rape1_4663602-m.jpg">

शादी का झांसा देकर एक युवक 28 वर्षीय युवती से चार साल से बलात्कार करता रहा। अब उसने शादी से मना कर दिया। उसकी शादी पांच जून को दूसरी युवती से हो रही है। इसकी जानकारी होने पर पीडि़त युवती ने महिला थाने में पहुंच कर बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस के अनुसार पीडि़त युवती ग्वारीघाट थाना क्षेत्र की रहने वाली है। उसकी मुलाकात वर्ष 2015 में नेपियर टाउन ओमती निवासी आकाश मेक्लीन से हुई थी। उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया। इसकी शिकायत उसने 29 अक्टूबर 2015 को महिला थाने में की थी। तब आकाश और उसके घरवालों ने शादी करने की बात कहते हुए शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। इसके बाद उसने शिकायत वापस ले ली। इसके बाद से वह लगातार उसके साथ बलात्कार करता रहा। 28 मई 2019 को उसने गोरखपुर क्षेत्र में रहने वाली उसकी बहन के घर आकर भी बलात्कार किया। अब शादी से मना कर दिया और पांच जून को दूसरी युवती से शादी करने जा रहा है।