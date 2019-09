सुंदर लड़की की आपत्तिजनक तस्वीरें फेसबुक सोशल मीडिया में वायरल

जबलपुर। आवेदिका की फेसबुक आईडी हैक कर आवेदिका की फोटो शेयर कर वायरल करने एंव आवेदिका के दोस्तों को गंदे मैसेज करने वाले को राज्य सायबर पुलिस जबलपुर ने किया गिरफ्तार।

- आरोपी ने आवेदिका की फेसबुक आई डी को किया हैक ।

- लडकी के नाम से फेसबुक पर लडकियों से बात करने का शौकीन आरोपी ।

- आरोपी आवेदिका की फेसबुक सहेलियों से करता था गंदी अश्लील बातें ।

- आरोपी के इस कृत्य से आवेदिका थी मानसिक रूप से प्रताडित ।

- बैंगलोर की मार्बल कंपनी में मशीन ऑपरेटर है आरोपी विकास सिंह ।

- मोबाइल एप्लीकेशन चलाने मे आरोपी एक्सपर्ट ।

पुलिस अधीक्षक राज्य सायबर सेल जबलपुर अंकित शुक्ला ने बताया कि शिकायतकर्त्ता रानी (बदला हुआ नाम) निवासी नेपियर टाउन जबलपुर के द्वारा शिकायत की गयी थी कि आवेदिका की फेसबुक आईडी को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हैक करके उसके दोंस्तो को गंदे मैसेज भेजे जा रहें है एंव शिकायतकर्त्ता के फेसबुक मे अपलोड फोटोग्राफ्स को भी शेयर किया जा रहा है।

शिकायतकर्त्ता की शिकायत को गंभीरता पूर्वक लेते हुये पुलिस अधीक्षक राज्य सायबर पुलिस के निर्देशन मे त्वरित कार्यवाही करते हुये विवेचना टीम द्वारा शिकायतकर्त्ता की शिकायत पर जांच कर अपराध कायम किया गया अपराध विवेचना के दौरान फेसबुक से प्राप्त जानकारी एंव तकनीकी विवेचना के आधार पर विवेचना टीम द्वारा बैंगलोर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी बैंगलोर मे मार्बल कंपनी मे कटर मशीन में आपरेटर का कार्य करता है। बैंगलोर से हि उसने शिकायतकर्त्ता की फेसबुक आईडी हैक की व शिकायतकर्त्ता की फेसबुक आईडी का दुरूपयोग कर रहा था । आरोपी ने इंटरनेट से सीखा था कि फेसबुक आईडी कैसे हैक करते हैं ।

आरोपी की विस्तृत जानकारी

विकास कुमार सिंह पिता स्व. श्री चिक्कन सिंह उम्र 28 साल निवासी ग्राम पिपराही जिला रीवा हाल बैंगलोर ।

प्रकरण मे निरीक्षक विपिन ताम्रकार , उपनिरीक्षक हेमंत पाठक , आरक्षक आसिफ खान आरक्षक शुभम सैनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।



ये सावधानी बरतें -

(1) सोशल मीडिया पर प्राईवेसी सेटिंग रखें ।

(2) किसी अन्जान फेसबुक आईडी द्वारा अश्लील फोटोग्राफ शेयर करने पर अपने परिवार एवं आवश्यकता पड़ने पर पुलिस से संपर्क करें ।

(3) फेसबुक मे फोटो अपलोड करते समय प्रायवेसी मे only me या only friends का आप्शन रखें ।

क्या न करेः-

1) किसी भी अन्जान व्यक्ति से सोशल मीडिया पर दोस्ती न करें ।

(2) सोशल मीडिया पर किसी भी अन्जान व्यक्ति को अपनी व परिवार की फोटो शेयर न करें ।

(3) माता-पिता द्वारा अपने नाबालिग बच्चों को सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम का उपयोग न करने दें ।

(4) ई मेल आईडी का प्रयोग कर ही फेसबुक अकांउट बनाये न कि मोबाइल नंबर से फेसबुक अकांउट बनाये ।