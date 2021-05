Remedicivir Injection and other essential medicines of Corona की उपलब्धता और उपयोग पर सवाल

-विपक्ष ने कहा, जब इतने Remedicivir Injection and other essential medicines of Corona मिले ही नही तो मरीजो को लगे कहां से

--विपक्ष ने की ऑडिट की मांग