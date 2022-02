बॉर्डर पर तैनाती से पहले स्वदेशी बोफोर्स तोप का टेस्ट

शक्तिशाली धनुष तोप की बॉर्डर पर तैनाती से पहले राजस्थान की पोकरण रेंज में फायरिंग की जाएगी। गन कैरिज फैक्ट्री (जीसीएफ) से दो धनुष तोप को रवाना किया गया है। इस प्रोजेक्ट में अब तेजी भी लाई जा रही है। क्योंकि निगमीकरण के बाद से आयुध निर्माणियों के पास आत्मनिर्भर होने की चुनौतियां बढ़ गई हैं। धनुष प्रोजेक्ट जीसीएफ का भविष्य तो है, साथ ही बड़ा ऑर्डर उसके पास है।

जबलपुर@ज्ञानी रजक. स्वदेशी बोफोर्स कही जाने वाली 155 एमएम 45 कैलीबर धनुष तोप की कई दौर की फायरिंग हो चुकी हैं। सूत्रों ने बताया कि अब सेना इसे बॉर्डर पर तैनात करना चाहती है ताकि जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल हो सके। इसलिए 38 से 40 किमी की दूरी तक गोला दागने वाली तोप को परीक्षण के लिए भेजा गया है। एक विशेषज्ञ कर्मचारियों की टीम भी यहां से रवाना हो रही है। पोकरण रेंज में तोप की पूरी क्षमता के साथ फायरिंग की जाएगी। इसमें कई राउंड की फायरिंग होगी।

jabalpur.Before the deployment of the powerful Dhanush cannon on the border, firing will be done in the Pokaran range of Rajasthan.