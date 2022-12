Narmada river : सरस्वतीघाट पर पुल निर्माण शुरू, सुगम होगी नर्मदा परिक्रमा

Submitted by:

नर्मदा पर सरस्वतीघाट-ग्वारी गांव के बीच पुल का निर्माण शुरू हो गया है। पर्यटन के जानकारों के अनुसार इस पुल का निर्माण हो जाने से नर्मदा के दक्षिण तट पर स्थित ईको पर्यटन व धार्मिक पर्यटन के स्थल एक परिपथ में जुड़ जाएंगे।

Bridge construction started at Saraswatighat, Parikrama will be easy