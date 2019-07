Horoscope : इस सप्ताह इन राशियों को अस्थिर करेगा चंद्रमा, इन्हें अचानक मिलेगा आर्थिक लाभ - साप्ताहिक राशिफल

मेष- ज्येष्ठा नक्षत्र में आरंभ यह सप्ताह आरंभिक कष्टकारी है। सप्ताह मध्य में परिवर्तन से कार्य मे प्रगति होगी। न्याययिक प्रकरण सुलझेंगे। व्यापारियों के लिए सम्पत्ति से जुड़े क्षेत्र लाभदायक। नौकरीपेशा में योग्यता व अतिरिक्त जिम्मेदारी लाभप्रद। महिला व छात्रवर्ग को जनपद के क्षेत्र में अवसर।

वृषभ- समसप्तक चन्द्रमा रुके कार्य की गति बढ़ाएगा। परिवर्तन अस्थिरता पैदा करेगा। बुधवार से स्थिति पक्ष में होगी। व्यापारियों को इमिटेशन ज्वैलरी क्षेत्र में सौदे होंगे। नौकरीपेशा में सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। महिला व छात्रवर्ग को एनिमेशन/कार्टून नेटवर्क से संबंधित क्षेत्र में अवसर।

मिथुन- अस्थिरता से सप्ताह की शुरुआत होगी। रविवार शाम से आंशिक परिवर्तन होने से राहत मिलेगी। बुध, गुरु में पक्षकारी फैसले होंगे। व्यापारियों को सप्ताह मध्य दलाली से का लाभ मिलगा। नौकरीपेशा में मार्केटिंग मैनेजेमेंट का लाभप्रद। महिला व छात्रवर्ग को डिसिप्लिन एप्लीकेशंस में अवसर।

कर्क- ग्रह युति का लाभ मिलेगा। नए मकान की योजना बना सकते हैं। आर्थिक समस्या सुलझेगी। निवेश भी तय होगा। व्यापारियों के लिए एक्यूपंक्चर से जुड़े एक्विपमेंट का क्षेत्र लाभप्रद। नौकरीपेशा में स्थान बदल सकता है। महिला व छात्रवर्ग को आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में शोध के अवसर।

सिंह- सोमवार बाद से रणनीति का प्रभाव दिखाई देगा। पूर्व नियोजित कार्य में सफलता की प्राप्ति होगी। व्यापारियों को सराफ बाजार का मध्य लाभ गुरु, शुक्रमें मिल सकता है। नौकरीपेशा में उच्च प्रशासन से संबंधित विभाग में पदोन्नति के योग। महिला व छात्रवर्ग को अप्रेंटिस सर्विसेस में अवसर।

कन्या- समय पक्ष का बन रहा है। सफलता के लिए ध्यान दें। सहयोग से समस्याएं सुलझाएं। व्यापारियों को धान मंडी से जुड़े निवेश से लाभ मिलेगा। नौकरीपेशा में एविएशन इंजीनियरिंग में विदेशी सेवाओं के अवसर। महिला व छात्रवर्ग को तकनीकी परिवर्तन करना होगा।

तुला- मित्र व संगठन का लाभ मिलेगा। बड़ी योजना में निवेश बाहरी क्षेत्र की ओर इशारा कर रहे हैं। व्यापारियों के लिए चांदी से जुड़ी वस्तुएं लाभप्रद। नौकरीपेशा में इंवेंट मैनेजमेंट सेवा का लाभ। महिला व छात्रवर्ग को हस्तशिल्प व सांस्कृतिक भित्ति चित्र शैली के क्षेत्र में अवसर।

वृश्चिक- वैचारिक परिवर्तन होगा। अपनों के द्वारा चिंतन के विषय उत्पन्न होंगे। सही-गलत का प्रभाव दिखेगा। प्रतीक्षा कर धैर्य रखेंं। व्यापारियों को नए निवेश का क्षेत्र नुकसान दे सकता है। नौकरीपेशा में विभागीय समस्याएं आंशिक दिक्कत देगी। महिला व छात्रवर्ग को प्रयासों में तेजी लाना होगा।

धनु- रविवार शाम तक परिस्थितियां अस्थिरता देगी। अधिक न सोचें। धीरे-धीरे स्थितियां अनुकूल होने से समस्याएं सुलझेगी। व्यापारियों को सोम, मंगल, बुध पारम्परिक व्यवसाय में लाभ होगा। नौकरीपेशा में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। महिला व छात्रवर्ग को स्वायत्तशासी संगठनों में अवसर।

मकर- रुके कार्य की गति बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष मजबूती के लिए अन्य क्षेत्रों में आजमाइश करेंगे। निवेश योजना का अध्ययन करें। व्यापारियों को ऑटो पाट्र्स क्षेत्र में उछाल का लाभ। नौकरीपेशा में परिश्रम व गुणवत्ता का लाभ। महिला व छात्रवर्ग को मैकेनिकल/ऑटो इंजीनियरिंग में अवसर।

कुंभ- अचानक आर्थिक लाभ की प्राप्ति के योग। पुराने संदर्भों पर प्रकाश डालें। दीर्घकालिक योजनाओं का लाभ मिलेगा। व्यापारियों को ऑयल रिफायनरी से संबंधित क्षेत्र में अवसर। नौकरीपेशा में पारिश्रमिक लाभ व स्थान परिवर्तन। महिला व छात्रवर्ग को पनडुब्बी निर्माण क्षेत्र में अवसर।

मीन- नवम-पंचम चन्द्रमा मित्रों व परिजनों का परीक्षण करवाएगा। दुविधाएं उत्पन्न हो सकती है। आत्मविश्वास रखने से सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए फ्लोरीकल्चर क्षेत्र में निवेश के अवसर। नौकरीपेशा में वरिष्ठपद के योग। महिला व छात्रवर्ग को बिजनेस एप्लीकेशन में अवसर।