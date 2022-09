जबलपुर में बनेगा अंतरराष्ट्रीय कंपनी का कोल्ड ड्रिंक्स

उमरिया-डुंगरिया इंडस्ट्रीयल एरिया में 18 एकड़ जमीन पर स्थापना

जबलपुर. शीतल पेय की बढ़ती मांग को ध्यान रखते हुए कंपनियां अपने प्लांट का विस्तार कर रही हैं। जबलपुर में उमरिया-डुंगरिया औद्योगिक क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय शीतल पेय तैयार करने वाली कंपनी अपनी यूनिट लगा रही है। इसमें 228 करोड़ के निवेश के साथ ही 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय कंपनी का प्लांट रिछाई में संचालित हो रहा है। उसमें भी करोड़ाें के निवेश के साथ ही लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

