अधारताल फोर लेन सड़क पर पुल-पुलिया का निर्माण शुरू

Submitted by:

अधारताल फोर लेन सड़क निर्माण में नाले और अतिक्रमण की बाधा दूर हो गई है। नाले को तोड़कर चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया गया है।

Construction of bridge-culvert started on Adhartal four lane road