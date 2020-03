Coronavirus disease (COVID-19) अलर्ट के बाद भी खोले कोचिंग-जिम, लगा 10-10 हजार कर जुर्माना

जबलपुर में कोरोना वायरस का अब तक कोई पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है पर सर्तकता बरती जा रही है। बुधवार को शहर के रक्षा संस्थान में स्पेन से दो तकनीकि विशेषज्ञों की जांच की गई। वे बीते एक सप्ताह से ये सिविल लाइंस स्थित एक होटल में ठहरे थे। जांच में वे स्वस्थ्य पाए गए। त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजन व नर्मदा महाआरती में अब पुजारी ही सम्मिलित होंगे। रोक के बाद भी कोचिंग सेंटर व जिम संचालित किए जाने पर दस हजार रुपए का स्पॉट फाइन प्रशासन की टीम ने लगाया।

मरीज को देखने नहीं आएं अस्पताल

लेडी एल्गिन हॉस्पिटल प्रबंधन ने भर्ती मरीजों और उनके नवजात शिशुओं से परिजनों से मिलने का समय चार घंटे से घटाकर दो घंटे कर दिया गया है। अब दिन में केवल दो घंटे ही परिजनों को भर्ती मरीजों से मिलने की अनुमति होगी। एक मरीज के पास एक ही परिजन के रुकने की अनुमति होगी। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने भी गम्भीर मरीजों को ही अस्पताल आने की नसीहत दी है। चिकित्सकों के अनुसार जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उन्हें कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है।

जिम पर 10-10 हजार का जुर्माना

कोचिंग सेंटर व जिम बंद रखने के निर्देश हैं। इसके बावजूद सेंटर खुले मिले। प्रशासन की टीम ने बल्देवबाग स्थित कुम्भारे हेल्थ क्लब व डब्लूएवाईजेड जिम संचालित पाए जाने पर दोनों सेंटर पर 10-10 हजार रुपये का स्पॉट फाइन लगाया गया। इसी प्रकार से विजय नगर स्थित ए प्लस एकेडमी कोचिंग सेंटर संचालित होत पाए जाने पर चालान की कार्रवाई की गई। तीनों सेंटर बंद कराए गए। निगम के अपर आयुक्त राकेश अयाची के अनुसार इनके खिलाफ प्रकरण दायर किए जाएंगे। शहर की अन्य संस्थाओं की भी जांच की जा रही है।

IMAGE CREDIT: patrika

coronavirus opened by BSF and CRPF in india" src="https://new-img.patrika.com/upload/2020/03/17/coronavirus2_5910298-m.jpg">

साबुन से हाथ धोते रहें

जिला प्रशासन द्वारा जारी एडवायजरी के अनुसार स्वस्थ लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन, सर्दी-खांसी, जुकाम से पीडि़त, संदिग्ध और संक्रमित मरीजों को मास्क लगाने के लिए कहा गया है। सेनेटाइजर के स्थान पर साफ पानी और साबुन से बार-बार हाथ धोने से भी संक्रमण से बचाव सम्भव है।

बजाएं कोरोना पर जागरुकता का जिंगल

पूर्व भाजपा पार्षदों ने नगर निगम आयुक्त संदीप जीआर से मांग रखी कि हर गली-मोहल्ले में मच्छरों के विनिष्टीकरण के लिए फॉगिंग व दवा का छिडक़ाव कराया जाए इसके साथ ही पानी की पाइप लाइन के विस्तार, सुधार कार्य और सडक़ों की मरम्मत कराने की भी मांग रखी गई।