महंगाई की मार, दूध का घूंट भी हो रहा कड़वा!

कोरोनाकाल में भी गुृप-चुप दो बार बढ़ चुके हैं दूध के दाम

पशुपालकों ने 5 रुपये कीमत बढ़ाकर, 3 रुपये कम किए

जबलपुर. शहर में दूध की कीमत अब 62 रुपए कर दी गई है। पशुपालकों ने पहले दूध की कीमत 65 रुपए कर दी थी। जिला प्रशासन की पशुपालकों के साथ बैठक और कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी के निर्देश के बाद नई दर में से दूध की कीमत घटाकर 3 रुपये कम कर दी गई। यानी अभी भी नगरवासियों को 2 रुपये ज्यादा कीमत देकर दूध खरीदना होगा। कोरोना काल में भी पशुपालक दो बार दूध की कीमत बढ़ा चुके हैं। कोरोना संकट से नगरवासियों के परेशान होने के कारण उस दौरान दूध की कीमत बढ़ाए जाने को लेकर किसी प्रकार का विरोध भी नहीं हुआ था। लेकिन दो साल में लगभग 5 रुपये तक दूध कीमत बढ़ने के कारण आम आदमी के बजट पर सीधा असर पड़ा है। लोगों के किचिन का बजट प्रभावित हो रहा है।

दुग्ध उत्पादक कह रहे नहीं बढ़ाई कीमत-

जबलपुर पशुपालक व दुग्ध उत्पादक किसान महासंघ की ओर से जारी पत्र में कहा गया है की दो साल में दूध की कीमत में कोई भी वृदि्ध नहीं की गई। उनका कहना है पशुओं के चारा से लेकर अनाज महंगा होने के कारण दुग्ध उत्पादकों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दूध की उत्पादन लागत लगातार बढ़ने के कारण पशुपालक संगठन ने भैंस के दूध की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 1 अप्रैल 2022 से 65 रुपये प्रति लीटर करने के निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए दूध की कीमत 62 रुपये प्रति लीटर करने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया है।

even a sip of milk is getting bitter