navratri 2019 : प्लास्टिक को मात देने बनाया प्रदेश का पहला बर्तन बैंक, अनोखी है पहल

जबलपुर. सिंगल यूज प्लास्टिक single use plastic के खिलाफ लड़ाई और जनजागृति की मुहित इस बार नवरात्र navratri 2019 में भी नजर आएगी। शहर में बंग समाज की सबसे पुरानी दुर्गा पूजा इस वर्ष प्लास्टिक मुक्त होगी। सिंगल यूज प्लास्टिक single use plastic की विदाई की दिशा में सिद्धी बाला बोस लायब्रेरी एसोसिएशन(सिटी बंगाली क्लब city bengali club, करमचंद चौक) ने कदम आगे बढ़ाएं है। प्रदेश में अपनी तरह का अनोखा बर्तन बैंक बनाया है। जिसमें समाज के लोगों ने स्टील बर्तन दिए हैं। सिद्धी बाला बोस लायब्रेरी एसोसिएशन city bengali club के अध्यक्ष सुब्रत पाल और सचिव प्रकाश साहा के अनुसार अब क्लब में विभिन्न अनुष्ठानों में प्लास्टिक plastic और थर्मोकोल के डिस्पोजेबल disposable की जगह इन स्टील के बर्तनों का उपयोग किया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक single use plastic के नुकसान और खतरे को लेकर दुर्गा पूजा durga puja के दौरान आम लोगों में भी जनजागृति लाने के भी प्रयास किए जाएंगे।

बाहुबली फिल्म सेट का मुख्य द्वार-

एसोसिएशन city bengali club की ओर से इस वर्ष दुर्गा पूजा durga puja के पंडाल को बेहद भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। कोलकाता से आए कलाकार दुर्गा प्रतिमा के साथ ही पंडाल तैयार कर रहे है। city bengali club में इस वर्ष बाहुबली फिल्म सेट के मुख्य द्वार की अनुकृति बनाई जा रही है। इसे भी ईको फ्रेंडली eco friendly संसाधनों से तैयार किया गया है। दुर्गा पूजा durga puja पंडाल में कहीं पर भी प्लास्टिक plastic का उपयोग नहीं करने का संकल्प किया है।

पंचमी से शुरु होगा पूजन-

शहर में बंगाली दुर्गा पूजा bengali durga puja की शुरुआत 3 अक्टूबर को पंचमी पूजन और मां के बोधन के साथ होगी। सार्वजनिक बंगाली दुर्गा पूजा bengali durga puja पंडालों में षष्ठी से पांच दिन तक सुबह पूजन और शाम को पारम्परिक ढाक की धुन और धुनुची नृत्य के साथ मां की आराधना होगी। प्रतिदिन सुबह 11 बजे अंजली और दोपहर को भोग वितरण होगा। दिन के वक्त बच्चों, महिलाओं के लिए विविध प्रतियोगिताएं होंगी। शाम को कोलकाता के कलाकार गीत-संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। सुजीत घोष, सोमेन गोस्वामी, मिलन मुखर्जी, एचके डे, सोतु धर, आरएन दत्ता, अनुपम भौमिक, दीपक गुहा, तपन मुखर्जी, सुबिर मुखर्जी, सुब्रत दास, पीडी मजुमदार, अंजन चटर्जी, तमाल सेन गुप्ता, एमएल हाजरा, एचएल बोराई, प्रभात सिंह, अंजन दास गुप्ता, शंतानु घोष उपस्थित थे।

यहां होगी बंग दुर्गा पूजा

करमचंद चौक स्थित सिटी बंगाली क्लब city bengali club, GCF जीसीएफ स्टेट डीबी क्लब, प्रेमनगर कालीबाड़ी, पूर्वी घमापुर में माचा, रामकृष्ण आश्रम, खमरिया में क्यू टाइप कालीबाड़ी, टाइप टू, वेस्ट लैंड में बंगीय आनंद परिषद, रांझी में चंदन कॉलोनी, बानी संधु काली बाड़ी, बंगाली कॉलोनी, वीएफजे स्टेट, रेलवे कर्मचारी पूजा समिति, टैगोर नगर, गैरीसन ग्राउंड, अग्रवाल कॉलोनी, अधारताल में रवींद्र नगर, महाराजपुर में सुभाष नगर, पीएंडटी कॉलोनी।