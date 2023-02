जबलपुर में मदन महल पहाड़ी पर बनेगा ईको टूरिज्म सेंटर

रानी दुर्गावती के शौर्य, संतुलित शिलाओं और शहर के ऑक्सीजन टैंक के रूप में पहचानी जाने वाली मदन महल पहाड़ी अब ईको टूरिज्म का केंद्र बनेगी। तीन ओर से रिहायशी इलाकों से घिरी होने से यहां योग केंद्र, साहसिक खेल सेंटर का विकास किया जाएगा।

Eco tourism center will be built on Madan Mahal hill in Jabalpur