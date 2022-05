तीन पर छापा, और तेल कारोबारियों की बनी लिस्ट

जिला आपूर्ति और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम करेगी कार्रवाई

जबलपुर. विजय नगर और चंडालभाटा में तेल गोदामों में स्टॉक से अधिक खाद्य तेल के भंडारण के मामले में खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय द्वारा प्रकरण तैयार कर कलेक्टर कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्रवाई से जिले के दूसरे थोक कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। शुक्रवार को कार्यालय ने सभी कारोबारियों के लाइसेंस से लेकर उनकी भंडारण क्षमता का आंकलन किया। इसी आधार पर आगे कार्रवाई हो सकती हैं।

Jabalpur. In the case of storage of edible oil in excess of stock in oil godowns in Vijay Nagar and Chandalbhata, the case is being prepared and presented in the Collector's court by the Food and Supplies Office. This action has stirred the other wholesalers of the district.