शहर में फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर, स्थापित होंगी इकाइयां

बरगी में देखी गई जगह, एफपीओ ने प्रशासन को दिया प्रस्ताव

जबलपुर@ज्ञानी रजक. कृषि और खाद्य पदार्थों पर आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापता के लिए जिले में कवायद शुरू हो गई है। किसानों के कुछ एफपीओ और निवेशकों की रुचि के आधार पर एग्रो बेस्ट फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना की संभावनाएं तेज हो गई हैं। इस दिशा में प्रशासन ने भी पहल करते हुए जमीन तलाशनी प्रारंभ कर दी है। हाल में बरगी तहसील क्षेत्र में जगह देखी गई हैं।

Jabalpur.There are many products in the agriculture sector in the district whose processing units are set up, then farmers will get benefit.