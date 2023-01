मुफ्त मे वाहन सुविधा, खर्च भी उठा रहा विवि

विवि परिनियम के विरूद्ध एफसी को दिया जा रहा सुख, कर्मचारी को दोहरा भुगतान सहित, ब्याज की राशि आदि मामलों को लेकर विवि को घेरा, कुलपति से शिकायत

RDVV : Now there will be biometric attendance in colleges