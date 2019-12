लाखों का गांजा बगल में था, चूहे बन रहे थे गंजेड़ी, पुलिस सूंघ भी नहीं पाई

जब्त लोडिंग वाहन में रखा था गांजा, पुलिस कर रही थी दूसरी कार्रवाई

Ganja was kept in a seized loading vehicle, police was doing second action