नागपुर-छिंदवाड़ा-जबलपुर में गैस पाइपलाइन का फाइनल ट्रायल पूरा, अब बिछेगी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन

Gas Pipeline Final Trial : मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से गुजरने वाले नागपुर-छिंदवाड़ा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का मुख्य कार्य पूरा हो गया है। भारत सरकार की महारत्न कंपनी गेल की तकनीकी टीम ने शुक्रवार को छिंदवाड़ा - जबलपुर सेक्शन में पाइपलाइन की कमीशनिंग प्रक्रिया पूरी कर ली। इस दौरान पाइपलाइन में फुल प्रेशर से गैस छोड़कर अंतिम तकनीकी परीक्षण किया गया, जो सफल रहा।