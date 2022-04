Good News : सात मार्च से इंटरसिटी ट्रेनों में जनरल टिकट पर कर सकेंगे सफर

इंटरसिटी ट्रेनों में सोमवार से यात्री जनरल टिकट पर यात्रा कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड की हरी झंडी मिलने के बाद पश्चिम मध्य रेल (पमरे) ने सामान्य श्रेणी के कोच में अनारक्षित टिकट पर यात्रा की सुविधा शुरू करने की तैयारी कर ली है।

Now you can travel in general coach of any train without reservation