Good news : जबलपुर में दिव्यांगों के लिए बनेगा अनुभूति पार्क

शहर में दिव्यांग अनुभूति पार्क की स्थापना के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। सामाजिक न्याय विभाग ने प्रशासन से एक से ड़ेढ़ एकड़ भूमि मांगी है। कुछ जगहों का चिन्हांकन किया गया है।

Good news: Anubhuti Park will be built for the disabled in Jabalpur