Good news: यात्रियों के लिए खुश खबर: 55 ट्रेनों के अब मिलेंगे जनरल टिकट

Good news: - रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद कोविड में रिजर्व किए गए 250 से ज्यादा जनरल कोच फिर सामान्य होंगे

Good news: जबलपुर. पश्चिम मध्य रेल के 55 ट्रेनों में जनरल कोच में जल्द ही यात्री अनारक्षित टिकट पर यात्रा कर सकेंगे। कोरोना काल में यात्रियों की भीड़ पर नियंत्रण के लिए जनरल कोचों को आरक्षित कर दिया गया था। आरक्षित टिकट लेकर ही यात्रियों को जनरल कोच में सफर की अनुमति थी। इस पाबंदी को रेलवे बोर्ड ने मंगलवार को हटाने के निर्देश जारी किया था। उसके बाद पश्चिम मध्य रेल से प्रांरभ होने वाली ट्रेनों में आरक्षित किए गए लगभग 250 जनरल कोच को फिर से सामान्य दर्जा बहाल करने कार्रवाई शुरु कर दी है। इन जनरल कोच में यात्री स्टेशन से अनारक्षित टिकट लेकर यात्रा के लिए अधिकृत होंगे।

Good news: Now general tickets will be available for 55 trains