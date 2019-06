सरकार का नया नियम लागू, आधार से जुड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस, इनके होंगे निरस्त

जबलपुर। सरकार द्वारा अब एक ऐसा नियम बनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत उन वाहन चालकों के लाइसेंस हमेशा के लिए निरस्त कर दिए जाएंगे जो नियमों कीअ अनदेखी कर वाहन चलाते हैं। साथ ही एक्सीडेंट कर देने वाले चालकों का भी उम्र भर के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

आधार से जुड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस, निरस्त होने पर फिर नहीं बन पाएगा

सडक़ हादसा होने पर अब चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त होगा। जून महीने में चलाए जा रहे सडक़ सुरक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदेश स्तर पर ये निर्देश जारी किए गए हैं। एक ही चालक से तीन बार हादसे हुए, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद वह कहीं भी नया ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा पाएगा। इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोडऩे की तैयारी है। जिससे एक जिले में लाइसेंस ब्लॉक होने पर कोई दूसरे जिले में भी लाइसेंस नहीं बनवा पाएगा।

-सडक़ हादसे रोकने के लिए महीने भर का शुरू हुआ अभियान

-10 प्रतिशत हादसे रोकने की कवायद

-एक्सीडेंट करने वाले वाहन चालकों का निरस्त होगा लाइसेंस

जनवरी से 31 मई तक की स्थिति

कुल हादसे-1298

कुल मौत-112

गम्भीर रूप से घायल-248

साधारण चोट-1427

कहां ज्यादा

एनएच-7 पर-27

चरगवां-17

पाटन-08

कटंगी-07

मंडला-12

गेाहलपुर-खजरी खिरिया मार्ग-06

जानकारी के अनुसार सडक़ हादसे की एक बड़ी वजह यातायात नियमों की जानकारी का अभाव सामने आया है। भारी वाहन चलाने वाले ड्राइवरों को भी ट्रैफिक नियमों की जानकारी नहीं है। इसकी वजह से सडक़ हादसे हो रहे हैं। इसके लिए अब ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सख्ती की तैयारी है। नशे में जहां एक्सीडेंट करने वाले के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज होगा। सामान्य स्थिति में हादसा होने पर चालक का लाइसेंस तीन से छह महीने के लिए निलम्बित किया जाएगा। तीन बार ऐसा होने पर उसका लाइसेंस ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद वह कहीं से भी लाइसेंस नहीं बनवा पाएगा।

केस-एक

27 मार्च को डुमना एयरपोर्ट पर बेकाबू कार अनियंत्रित होने पर सोनाली कनौजिया, अंधमूक बाइपास पर ट्रक की टक्कर से दुर्गा उर्फ राधा पटेल और कुंडम में जीप से झटका खाकर गिरने से आयी चोट से रतिराम धुर्वे की मौत हो गई।

केस-दो

22 मार्च को चरगवां के छपरा में कार की टक्कर से एक ही परिवार के तीन सदस्य दपसिया निवासी वीरंद्र, सपना व सिमरन की मौके पर ही मौत हो गयी।

केस-तीन

16 मई को खजरी खिरिया मार्ग पर कार सवारों की नशे में वाहन ड्राइव ने 21 वर्षीय सोनम को अपाहिज बना दिया। अब भी वह अस्पताल में है।

जागरुकता के लिए विशेष अभियान

सडक़ हादसों पर रोक लगाने के लिए जून में विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसमें लोगों को जागरूक करने के साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी। युवाओं को जागरूक करने के लिए अब प्रदेश में नए शिक्षण सत्र से 11वीं व 12वीं के पाठ्यक्रम में यातायात सम्बंधी अध्याय भी जोड़ा गया है। युवाओं को यातायात सम्बंधी नियम-कायदे और सडक़ सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक करने में मदद मिलेगी।

शॉर्ट व लांग टर्म की बनेगी योजना

जिले में सडक़ हादसे ग्रामीण व राष्ट्रीय राजमार्गों पर हो रही हैं। बार-बार होने वाले हादसे के स्थल को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित कर शॉर्ट टर्म का काम पूरा किया जा चुका है। अब लांग टर्म के माध्यम से उसमें व्यापक सुधार जिला सडक़ सुरक्षा समिति के माध्यम से होगी।



सडक़ सुरक्षा को लेकर महीने भर का विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसमें जनजागरुकता के साथ ही नियम तोडऩे वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

- अमृत मीणा, ट्रैफिक एएसपी