court news: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला- 2013 के बाद की सार्वजनिक स्थानों की सभी मूर्तियां हटाओ

court news: भोपाल में पूर्व सीएम अर्जुन सिंह की मूर्ति सहित 2013 के बाद सार्वजनिक स्थानों पर लगी सभी मूर्तियां हटाओ, हाईकोर्ट ने कहा, अलग-अलग जवाब देने के लिए सरकार पर 30 हजार रुपए कॉस्ट

court news: जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को कहा कि भोपाल में लगी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह की मूर्ति हटाई जाए। जस्टिस शील नागू व जस्टिस पीके कौरव की डिवीजन बेंच ने पूरे प्रदेश में 18 जनवरी 2013 के बाद सडक़ या सार्वजनिक स्थान पर लगाई गई सभी मूर्तियों को हटाने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि भविष्य में सडक़ या सार्वजिनक उपयोग की सरकारी भूमि पर कोई नई मूर्ति न लगाई जाए।

कोर्ट ने भोपाल नगर निगम और राज्य सरकार पर 30 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई। इसमें से 20 हजार रुपए हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति और 10 हजार रुपए याचिकाकर्ता को दिए जाएंगे।

हटाई थी चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति

राइट टाउन, जबलपुर निवासी अधिवक्ता ग्रीष्म जैन ने यह याचिका दायर कर कहा कि भोपाल के टीटी नगर लिंक रोड स्थित नानके पेट्रोल पंप चौक में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की दस फिट ऊंची मूर्ति लगाई गई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 18 जनवरी 2013 को पूरे देश में सडक़ या सरकारी जगह पर नेताओं की मूर्ति लगाना प्रतिबंधित कर रखा है। अधिवक्ता सतीश वर्मा, ग्रीष्म जैन व लावण्या वर्मा ने तर्क दिया कि जिस जगह से यातायात और ट्रैफिक व्यवस्था का हवाला देते हुए अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद की मूर्ति हटाई गई थी, वहां फिर मूर्ति लगाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है।

सरकार बदली तो जवाब भी बदला

सुनवाई के बाद कोर्ट ने पाया कि भोपाल नगर निगम ने इस केस में दो अलग अलग जवाब पेश किए। पहले दिसम्बर 2019 में मूर्ति को बाधक नहीं बताया। लेकिन सरकार बदलने के बाद जुलाई 2021 में दिए जवाब में मूर्ति को यातयात में बाधक बताया गया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों को कानून का पालन करना चाहिए था जो कि नहीं किया गया। निर्देश दिए गए कि कॉस्ट की राशि 30 दिन के भीतर जमा न करने पर याचिका दुबारा कोर्ट के सामने लगेगी।

Remove all statues in public places after 2013 including the statue of former CM Arjun Singh in Bhopal