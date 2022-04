ओबीसी आरक्षण के मसले पर सुनवाई टली, बढ़ाने पर रोक बरकरार

ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27 फीसदी किए जाने को चुनौती देने वाली सभी 61 याचिकाओं की सुनवाई मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में बुधवार को नहीं हो पाई। जस्टिस शील लागू व जस्टिस मनिन्दर सिंह भट्टी की डिवीजन बेंच से राज्य सरकार की ओर से यह कहते हुए मोहलत देने का आग्रह किया गया कि मामले में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता सरकार का पक्ष रखेंगे।

