MP High Court- आरक्षित वर्ग में योग्यता हासिल करने वाले उम्मीदवारों की अनारक्षित वर्ग में नियुक्ति को चुनौती

सतना निवासी डॉ. शालिनी शुक्ला व लालिमा विजयवर्गीय ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 परीक्षा के रिवाइज्ड परिणाम फरवरी 2022 को जारी किए। अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने बताया कि इतिहास विषय में कुछ आरक्षित वर्ग के परीक्षार्थी, जिन्होंने योग्यता हासिल करने में भी आरक्षण का लाभ लिया है, उन्हें अनारक्षित वर्ग में शिफ्ट किया गया। जबकि, परीक्षा के पहले गेस्ट फैकल्टी के रूप में, सैट परीक्षा में पीएचडी आदि में इन उम्मीदवारों ने आरक्षण का लाभ लेकर योग्यता हासिल की।

MPPSC में OBC आरक्षण

वहीं अब से कुछ दिन पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी परीक्षा (OBC got 14 percent reservation in mppsc) 2020 में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण (27 percent reservation cancel in MPPSC) की जगह 14 फीसदी आरक्षण देने का पुनः अंतरिम आदेश दिया है।