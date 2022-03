holy narmada: विडम्बना: नर्मदा स्वच्छता को लेकर जिम्मेदारों के बड़े-बड़े दावे, जमीन पर नहीं उतर रहे!

holy narmada: - नर्मदा स्वच्छता का संकल्प पूरा करने में सिर्फ सीएम के क्षेत्र में तेजी, बाकी में जिम्मेदार दिखा रहे सुस्ती

- विश्वबैंक और जर्मन बैंक की मदद से भी तटों का नहीं हो रहा उद्धार और न ट्रीटमेंट प्लांट से कायाकल्प

holy narmada: नर्मदा स्वच्छता के तमाम दावे दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। विश्वबैंक और जर्मन केएफडब्लू बैंक की मोटी मदद से कागजों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लम्बे-चौड़े करार किए गए। उन्हें चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना भी बनाई गई, लेकिन जमीनी हालात जस के तस हैं। नर्मदा में दिन प्रति दिन मलजल की बढ़ती मात्रा को लेकर पर्यावरणविद और साधु-संत गम्भीर चिंता जता चुके हैं। प्रशासनिक लापरवाही पर एनजीटी सख्ती दिखा चुका है, फिर भी जबलपुर के भेड़घाट और लम्हेटाघाट में ट्रीटमेंट प्लांट का काम चार साल में 50 फीसदी भी पूरा नहीं हुआ। योजना में शामिल प्रदेश के कुछ शहरों को छोडकऱ नर्मदा तट पर बसे खरगोन के मंडलेश्वर, धार के धरमपुरी और खंडवा के ओंकारेश्वर का हाल एक जैसा है।

पंचवटी तक पहुंच रहा जिलेटिन फैक्ट्री का गंदा पानी

जबलपुर. राज्य सरकार ने विशेष फंड से पर्यटन, धरोहर और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों में सीवरेज के ट्रीटमेंट के लिए योजना बनाई है। इसके अंतर्गत विश्व बैंक की मदद से नर्मदा किनारे के चार और जर्मन केएफडब्ल्यू बैंक से पांच नगरों के अलावा अन्य सहायता से आधा दर्जन से अधिक शहरों का मलजल निस्तारण और उपचार करना शामिल है। दो चरणों में योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है। जबलपुर में नर्मदा सेवा मिशन के तहत करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से भेड़ाघाट, लम्हेटाघाट में 0.89 एमएलडी क्षमता के पांच सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं। दावा है कि इनके माध्यम से ड्रेनेज नेटवर्क के दूषित पानी को ट्रीटमेंट के बाद उद्यानों और खेत-खलिहान में सिंचाई के लिए उपयोग किया जाएगा। जिलेटिन फै क्ट्री का गंदा पानी बैनगंगा होते हुए पंचवटी में आता है और नर्मदा में मिल रहा है। इसी तरह लम्हेटा समेत कई स्थलों पर गंदे नालों का पानी मिलना बेरोकटोक जारी है।

holy narmada: Many agreements on paper, not taking shape on the ground