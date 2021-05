पत्नी और किरायदार में प्रेम संबंध का शक, पति ने दोनों को मौत के घाट उतारा

जबलपुर। ओमती के नया मोहल्ला इलाके में मंगलवार रात एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और किराएदार पर चाकू से वारकर मौत के घाट उतार दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी की पत्नी और किरायदार के बीच प्रेम संबंधों का शक करता था, जिसको लेकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। ओमती पुलिस ने दोनों शवों को मरचुरी में रखवाया। बुधवार को पीएम कराया जाएगा। इधर पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी जिसे आज सुबह महानद्दा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। नया मोहल्ला निवासी शफिया ने बताया कि उसकी बेटी राबिया (24) का विवाह दमोह निवासी मोहम्मद इब्राहिम उर्फ इब्बू से हुआ था। विवाह के बाद से ही राबिया और इब्राहिम उसके पास रहते थे। दोनों की तीन बेटियां हैं।

ओमती थाना क्षेत्र नया मोहल्ले में वारदात

चाकू से वारकर पत्नी और किराएदार की हत्या