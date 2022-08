कोरोना काल का असर, पढ़ने की आदत छूटी तो नकल के सहारे परीक्षा

नकल के 415 मामले दर्ज हुए, पढ़ने की आदत कमजोर हुई

जबलपुर . वर्ष 2019-2020 एवं 2020-21 में कोविड के चलते परीक्षाएं आयोजित नहीं की गईं। वर्ष 2021-22 में सामान्य हालात होते ही फिर परीक्षा का दौर शुरू हो गया। इस बार नकल के 415 मामले दर्ज हुए। जबकि वर्ष 2018-2019 में नकल प्रकरणों की संख्या 250 के करीब थी। वर्ष 2017-2018 में नकल प्रकरणों की संख्या 200 थी। कोरोना संकट के समय पहली बार ओपन बुक सिस्टम से परीक्षा कराई गई थी। पहले ही प्रश्न पत्र मोबाइल पर उपलब्ध करा दिए गए। छात्रों ने किताब, गाइड से प्रश्नों को देखकर उत्तर लिखे और पास भी हुए। इससे पढ़ने की आदत कमजोर हुई। यही वजह है कि जब दो साल बाद परीक्षा भवन में बैठने का मौका आया तो छात्र खुद को परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाए। लिहाजा नकल प्रकरण बढ़ गए।

Examinations of undergraduate final year will start from today